Por el Coronavirus en la Argentina, se marcaron 17 semanas consecutivas de descenso de casos en todo el país. Así describió la actual situación epidemiológica la ministra de Salud en sintonía con el Cofesa, desde donde aseguraron que buscarán “casa por casa” para convocar a quienes no se hayan vacunado contra el coronavirus. El Consejo Federal de Salud (Cofesa) acordó ir “casa por casa” para convocar a las personas que no se inscribieron en el plan de vacunación contra el coronavirus puesto en marcha por el Gobierno Nacional, anunció la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien destacó que la semana próxima se superarán los “73 millones” de dosis recibidas.

Encabezado por Vizzotti y los titulares del área de todas las provincias del país y la CABA, el COFESA comenzó sus deliberaciones en la ciudad de Mar del Plata para analizar la situación epidemiológica y el avance de las principales políticas sanitarias.

En la conferencia de prensa posterior al primer tramo del encuentro, que concluirá el próximo martes, Vizzotti destacó que el país lleva “casi 17 semanas consecutivas de descenso del número de casos” de Covid19, con un nivel de internaciones por ese cuadro similar al de “junio del año pasado”, lo que resaltó como un “número bajo y muy alentador”. Ponderó que las medidas puestas en marcha por el Estado nacional permitieron “retrasar el ingreso” de la variante Delta y “seguir retrasando la circulación” del virus. “Ese logro lo hemos conseguido con medidas oportunas del Gobierno nacional y un trabajo muy importante de las jurisdicciones”, resaltó.

Junto a su par bonaerense, Nicolás Kreplak, la funcionaria destacó que la semana próxima se superarán los “73 millones” de vacunas recibidas, debido a que se aguarda el arribo al país de “5 millones” de dosis que se sumarán a las más de 67 millones ya disponibles. “Vendrán donadas por el gobierno de Canadá 550 mil dosis de AstraZeneca, 2,5 millones de dosis del convenio bilateral con AstraZeneca que están llegando durante la semana que viene y nos están quedando 1,1 millón de Sinopharm y otras 160 mil de Pfizer”, detalló la funcionaria. Indicó que el Ministerio de Salud recibió la “buena noticia del laboratorio de Richmond” de la “liberación de 1,6 millones del componente 2 de Sutnik V que están llegando a Anmat para distribuir”, añadió.

Vizzotti dijo que arribarán “provenientes de la Federación Rusa 700 mil dosis, componente 1, y 350 mil dosis, componente 2” de la vacuna Sputnik V, además de “200 mil dosis de CanSino”. Remarcó que la Argentina tiene una “distribución importante” de dosis para “seguir iniciando y completando esquemas de vacunación”. Reseñó que hubo “consenso” en el CoFeSa para ir “casa por casa” y “duda por duda” para buscar a las personas que no se inscribieron en el plan de vacunación. Los ministros de Salud de todo el país resolvieron también “pedirle a la población que tiene que recibir la segunda dosis que se acerque, se inscriba y complete el esquema con las dosis que están llegando en esta semana”, según consignó la funcionaria.

Remarcó Vizzotti que “se va a poder dar un salto muy importante y Argentina, en los próximos días, va a llegar al 50% de cobertura de vacunación con esquema completo”.

“Será un hito, por eso pedimos que las personas que reciben el turno de la segunda dosis no lo dejen pasar, porque esta semana se van a completar esquemas con esta intercambiabilidad”, explicó la funcionaria. A lo que agregó que puede implementarse la inmunización con “Sptunik V- AstraZeneca; Sputnik V-Moderna y también puede ser AstraZeneca-Moderna y AstraZeneca-Pfizer, así que con la cantidad de vacunas que están llegando vamos a poder escalar rápidamente a segunda dosis con las personas que tienen los 90 días de la primera dosis”, añadió. Las deliberaciones seguirán el próximo martes en el Hotel Provincial de Mar del Plata, donde se lleva a cabo el encuentro del CoFeSa. En la reunión de este organismo, que se congregó por segunda vez de manera presencial después del encuentro de agosto último en la provincia de San Luis, se analiza la situación epidemiológica del país, el plan de vacunación y el Plan Nacional de Políticas de Géneros y Diversidad en Salud Pública, orientado a transformar las desigualdades estructurales de género y promover condiciones de igualdad en las instituciones y las políticas públicas.