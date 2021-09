Por narcotráfico condenaron a 15 años de prisión al ex agente de prefectura naval que cayó a la laguna del Iberá con una avioneta. La Justicia Federal en Corrientes dictó sentencia en el juicio contra un hombre que dejó la Prefectura y se dedicó al contrabando de droga. Cayó en Ituzaingó con 10 toneladas de marihuana. El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó este martes a 15 años de prisión al ex agente de la Prefectura Naval Argentina que había caído al Iberá con una avioneta robada y, dos años más tarde, fue atrapado con 10 toneladas de marihuana en nuestra provincia.

Valentín Ramírez de 51 años de edad, fue condenado a 15 años de prisión como coautor del tráfico ilícito de estupefacientes en su modalidad de acopio y transporte y su cómplice, Ramón Gaspar Alderete Núñez (56), a 10 años de prisión por el mismo delito. La condena fue dictada este martes por el tribunal conformado por los jueces Víctor Alonso, Fermín Ceroleni y Carlos Moreira, sobre la base de una investigación realizada en primera instancia por la Fiscalía Federal a cargo de Flavio Ferrini y del fiscal Carlos Schaefer, que en el juicio presentó junto a la fiscal auxiliar Tamara Pourcel, un trabajo sobre el enorme impacto que la droga que iba a ser contrabandeada por Ramírez podía tener en el mercado clandestino. La operación de narcotráfico en la que fueron descubiertos Ramírez y Núñez fue desbaratada el 8 de febrero de 2019 en un establecimiento rural conocido como “Campo de Ríos”, ubicado en inmediaciones de la Ruta Nacional 12, en la ciudad correntina de Ituzaingó.

La droga estaba distribuida en 556 bultos con 9.507 ladrillos de marihuana prensada, ubicados detrás de una construcción dentro de ese campo, donde también fue hallado un camión Scania con semirremolque abierto y dominios de Foz do Iguazú, Brasil.

“Si distribuimos esa cantidad al menudeo en los denominados kioscos, fraccionando el total de 9.082,179 en 5 kilos por kiosco obtenemos un total de más de 1.800.000 kioscos de narcomenudeo que serían abastecidos, lo que demuestra la gravísima afectación a la sociedad”, explicó Schaefer en su alegato al fundamentar la pena requerida para los contrabandistas. Según la estimación del fiscal Schaefer, esa carga tenía un valor de $343.388.009.

Cuando fue atrapado en Ituzaingó, Ramírez presentaba un pedido de captura internacional desde 2017 por una causa en la que se lo vinculó al robo de una avioneta Cessna 182 de un hangar del aeroclub de la ciudad entrerriana de Victoria que finalmente apareció caída en los esteros del Iberá. El siniestro ocurrió luego que el 21 de febrero de 2017 un grupo de hombres llegó a ese aeroclub entrerriano con la excusa de alquilar la aeronave para un salto en paracaídas con motivo de una despedida de soltero, aunque estaban armados y amenazaron al piloto que finalmente bajó de la aeronave. Según las fuentes judiciales contactadas por el robo de la avioneta Ramírez carga ya con una condena a cinco años de prisión dictada en Entre Ríos.

El Litoral