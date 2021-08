La Liga Chaqueña de Fútbol anunció el regreso del público a sus canchas. Será a partir de este sábado para las categorías “A” y “B” del fútbol en la vecina provincia. Exigirán estar vacunados contra el Covid19. En Corrientes aún no hay fecha sobre una posible vuelta a las competencias que están interrumpidas desde mayo.

A partir del sábado, La Liga Chaqueña de Fútbol (LCF) permitirá el ingreso del público a las canchas. Será con el cumplimiento estricto de los protocolos y una capacidad habilitada para 300 personas. Para ingresar a los estadios, exigirán contar la vacuna contra el Covid19 y, por lo tanto, se solicitará que presente el carné de vacunación o bien se controlará la información a través del Pasaporte Covid19 al momento de comprar las entradas.

La vecina provincia –donde la competencia retornó a mediado de julio- será la primera de la región en anunciar la vuelta de los hinchas para que puedan alentar a sus equipos. En Corrientes aún no hay fecha sobre cuándo volverá la competencia en el futbol liguista que, desde el 15 de mayo, no tiene acción cuando se decidió interrumpir sus certámenes por la pandemia del coronavirus.

CORRIENTES

El presidente de la Liga Correntina de Fútbol, Yury Kordylas, hizo mención sobre por qué no empiezan los torneos liguistas: “Hay gente que no sabe o está mal informada. No depende de nosotros. Somos gente del futbol, que nos dedicamos a esto, pero siempre está la salud por encima y las autoridades sanitarias sabrán por qué no se puede iniciar. El fútbol fue uno de los mejores protocolos y se cumplió a rajatabla. Lamentablemente después se dispararon los casos. Nosotros hemos presentado notas pidiendo jugar y ajustando más el protocolo, no solo al secretario de Deportes, sino al Comité de Crisis, el empezar no es solo el fútbol, está el rugby, básquet, hockey, todas las disciplinas en conjunto”, explicó el también presidente del ferroviario correntino.