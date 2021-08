¡Histórico bronce contra Brasil! La Selección ganó una medalla de vóley 31 años después en los Juegos Olímpicos, y otra vez ante el mejor equipo del mundo, en tie-break. Vamos los pibes ¡grandes! Histórico, sí. No necesariamente tiene que ser oro para serlo. Si enfrente está el mejor equipo del vóley, con tres títulos olímpicos y tres mundiales, y se le gana. Si Argentina sólo había cosechado una medalla olímpica, y se repite 31 años después… La Selección le ganó el clásico a Brasil por 3-2 (25-23, 20-25, 20-25, 25-16 y 15-13) para, además, cortarle una racha de medallas que arrastraba desde Atenas 2004 con dos oros y dos platas en los Juegos Olímpicos. Es el tercer metal de la delegación luego del otro bronce, el del seven de rugby, y plata de Las Leonas.

La dupla Luciano de Cecco en el armado y Facundo Conte en el ataque arrancó aceitadísima y provocó el mayor daño. Pero no solo en jugadas entre ellos, sino directamente al saque Cachete, con cuatro turnos que derivaron en tantos para separarse 15-11, apuntando a uno de los mejores jugadores del mundo, el cubano Yoandy Leal, que debió sentarse por Douglas. Justamente por el punta ingresado y siete errores (cinco de saque) de Argentina, Brasil se acercó 18-19. De Cecco, con otro armado a una mano (¡de espaldas y a la punta!), generó el punto de Lima y luego otro de Conte (goleador del set con 9), y así se llegó al 25-23 en el segundo set ball, con una gran defensa de Bruno Lima en el medio.

De Cecco le dio descanso a Conte en el segundo y repartió pelotas para Solé, Loser y Palacios, que habían marcado dos cada uno cuando Argentina pudo igualar en 13 a Brasil, cortesía de Lucas, central que juega con barbijo y se lo saca cuando va al banco, que cometió un error en ataque. La paridad se cortó con un punto clave (20-17), que le quedó para armar a Conte para Lima, al que bloqueó Lucarelli, tercer gorro brasileño tras ninguno en el primero; Argentina tenía dos en el chico anterior y uno en éste, pero al cabo la diferencia 4-1 en el segundo fue determinante. De inmediato, una gran defensa de Thales permitió el punto de Lucarelli para que Brasil se alejara y terminara ganando 25-20. La madrugada iba a ser larga.

Brasil salió desconectado a jugar el tercero. Prueba de ello, hubo dos jugadas en las que el armador y el atacante no se entendieron, sumado a una bola muy afuera de Wallace, la Selección se adelantó 6-2. Pero con presión al saque (dos aces), seis tantos de Lucarelli y más puntos de errores del rival (8-4), Brasil lo dio vuelta. Tras el 16-16, los brasileños se despegaron. El bloqueo de Lima a Douglas trajo de nuevo a la cancha a Leal y Brasil llegó al 19-17 y hasta logró estirar la brecha para ganar 25-20 el tercero.

Argentina necesitaba entrar en juego porque se iba la chance y perdía 6-5. Así, De Cecco buscó lastimar con los primeros tiempos con Solé y Loser, y los sacadores metieron un poco más de pimienta. En este rubro también apareció De Cecco, que facilitó un parcial de 6-0 desde el 9-7, con la colaboración del bloqueo (6-1 en el set). Brasil movía el banco, pero no podía rotar, recién lo hizo cuando el capitán erró el servicio, pero el daño estaba hecho. Ahora era Brasil el que debía arriesgar, pero Argentina no dejó escapar la chance como sí lo había hecho en la fase inicial (iba 2-1 y 17-11; lo perdió en tie-break) y lo ganó 25-17 para mandarlo al desempate. Dos errores y el bloqueo de Conte adelantaban 3-0 a la Selección en el set largo más importante de su historia. Seúl se recordaba en el Ariake Arena, pero en el 88 se jugaba a 15 todos los chicos, como este agónico tie-break. Sin embargo, Argentina le fue sacando dramatismo con su carácter y el control para mantener la ventaja sin dudar, 10-5. Incluso se repuso cuando Brasil se acercó 9-10 con los saques de Alan, con toque de Conte (goleador con 21) incluido para el 12-9. Pero, por algo es Brasil, y se puso 12-12 con un ace de Lucarelli, aunque Argentina llegó al 14-13 y con un bloqueo de Loser (16 puntos) lo cerró para el bronce.