Sebastián Vettel fue descalificado por la FIA en el Gran Premio de fórmula Uno de Hungría por “no poder tomar muestras de combustible“. El alemán había quedado segundo, pero su actuación fue anulada por la FIA al no poder conseguir las “muestras” necesarias de combustible del tanque de su monoplaza.

Sebastián Vettel fue descalificado del Gran Premio de Hungría y despojado del segundo lugar, por lo que Lewis Hamilton de Mercedes fue ascendido al segundo lugar detrás del ganador de la carrera, Esteban Ocon de Alpine.

Carlos Sainz de Ferrari heredó el tercer lugar.

La FIA argumentó que “después de la carrera, no fue posible tomar una muestra de 1.0 litro de combustible del auto 5”, señaló en un comunicado la Federación Internacional del Automóvil, publicado cinco horas después que la caótica carrera terminara en Hungaroring. “El equipo tuvo varias oportunidades para intentar eliminar la cantidad necesaria de combustible del tanque, sin embargo, solo fue posible bombear 0,3 litros”, se explicó mediante el documento. “Dada esta situación, el auto N°5 no cumple con los requisitos del Reglamento Técnico de la FIA”.

La decisión le quitó a Aston Martin lo que hubiera sido solo su segundo podio de la temporada 2021 luego del segundo lugar que Vettel en Azerbaiyán había logrado. El campeón mundial Hamilton consiguió ahora una ventaja de siete puntos sobre su rival por el título Max Verstappen, quien subió un lugar del décimo al noveno lugar después de la descalificación del piloto alemán.

APELÓ ASTON MARTIN

“La pérdida de 18 puntos es decepcionante para el equipo, pero no le quita nada a una conducción impecable de Sebastián”, dijo en un comunicado la escudería británica. “Hoy demostramos que nuestro coche tiene un fuerte ritmo de carrera. Hacia adelante y hacia arriba”.

“Puedo confirmar la intención de apelar”, dijo el director del equipo, Otmar Szafnauer, momentos antes que la FIA diera a conocer la decisión del equipo británico. “Así que una vez que sepamos más, entonces si tenemos motivos apelaremos y, si no, lo dejaremos”.

“Según todos nuestros cálculos, todavía deberían quedar 1.44 litros de combustible en el coche después que se tomara la muestra de 300 mililitros”.

“Sólo tenemos que demostrar a la FIA que el combustible está ahí, y 300 mililitros son suficientes para su muestra que requieren. Esa será la base de la apelación”.

“Así que el coche será confiscado, buscaremos el combustible y lo mediremos, es algo que resolveremos”. En cuanto a la avería de la bomba dijo: “No sé, no lo hemos desmontado todavía. Pero por alguna razón las bombas no sacaban el combustible del coche”.

El equipo puede calcular la cantidad de combustible que hay en el coche porque sabe cuánto entró antes de la salida, y porque el medidor de flujo de combustible de la FIA proporciona un registro oficial preciso de lo que se utilizó durante la carrera. “Medimos el combustible que ingresó”, dijo Szafnauer. “Y el medidor de flujo de combustible que tenemos en el coche, que es obligatorio por la FIA, mide la cantidad de combustible que se utiliza”.

“Así que la diferencia entre lo que entra y lo que se usa es lo que queda. Y así es como sabemos que quedan 1.74 litros”.

“Tenemos eso, la FIA trabaja con el medidor de flujo de combustible, tienen todos esos datos, les suministramos los datos de cuánto combustible ponemos, tienen la capacidad de comprobarlo en cualquier momento. Así que todos esos datos están disponibles”.

El problema para el equipo es que el reglamento establece claramente que un litro de combustible tiene que ser recuperado físicamente del coche, a lo cual Szafnauer dijo: “Es una regla antigua que se remonta a los días anteriores a que tuviéramos toda esta medición y todas las mediciones”.