Bono contribución. Un verdadero curro que involucra a la Policía de Corrientes. Un sorteo con un premio mayor de $100 mil pesos, cuyo bono de contribución se cobra al contado o en cuotas, es auspiciado por la policía provincial. El argumento, una campaña de ayuda a la Unidad Regional II Delegación Bella Vista. Siendo un juego de azar, debería estar autorizado por Lotería Correntina. Pero no lo está. Todo es ilegal, hasta con un sistema perverso. Si no se tiene la cuota al día no entras en el sorteo, según su propio reglamento. Pero las personas que deben cobrarte los módulos a domicilio, no siempre lo hacen. Si no tuviste suerte de embocarle de entrada. Chau tu cuota y tu plata. Hay premios semanales y mensuales. El jefe de la unidad regional de Goya, comisario general Héctor Montiel, quien ya pisaría los 70 años y, extrañamente, permanece en su cargo, es quien autoriza con su firma esta timba irregular. Por ley a los 55 años Montiel ya debió retirarse, pero lo sostienen políticamente. Este verdadero curro debió estar habilitado por el instituto lotérico, e impreso la Resolución en el bono que comercializan.