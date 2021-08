Por el marco de Pandemia, desde la Provincia sostienen que la variante Delta “no es predominante” y que no hay circulación comunitaria. Lo señaló el ministro de Salud, Ricardo Cardozo, quién brindó su opinión respecto a la situación epidemiológica de la provincia y a la aparición de esta mutación del virus Sars-Cov-2 en el país. El ministro Cardozo se refirió a la variante Delta, al acercarse esta mañana al vacunatorio ubicado en la Facultad de Medicina, donde se llevó a cabo la aplicación de vacunas Moderna a menores de entre 12 y 17 años.

El titular de la cartera sanitaria sostuvo que “el tema fue tratado en el COFESA y se presentaron los datos estadísticos y epidemiológicos, no es una variante predominante, se considera que aún no hay circulación comunitaria, pero si se está estudiante muy fuerte sobre todo en la capital de Córdoba y en Salta, que son las jurisdicciones donde se ha encontrado esta variante”. Agregó que, en el COFESA, además “se decidió que este mes sea el de las segundas dosis” e informó que “hoy llegaron alrededor de 17.000 dosis de AstraZeneca que van a ser utilizadas como segundas dosis. La idea es acelerar la vacunación con segundas dosis para dar batalla a la variante Delta”, aseguró.

