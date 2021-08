Hubo un tiro silencioso de frente y gritos: cómo fue el ataque al diputado de Corrientes en pleno acto político. Gloria Pared, candidata a viceintendenta de Tapebicuá, estaba cerrando su discurso cuando balearon a Miguel Arias. “Podría haber sido yo” la víctima, dijo. En estas horas todo es conmoción en Tapebicuá, una pequeña localidad de apenas 800 habitantes donde todos se conocen. Anoche, el diputado provincial por Corrientes Miguel Arias (PJ) fue herido de un balazo durante un acto de cierre de campaña. El tiro impactó en el abdomen y el político está grave. Gloria Pared, candidata a viceintendenta de Tapebicuá, estaba hablando en el escenario en ese momento y contó a TN cómo ocurrió lo que definió como “un ataque político y a la democracia”. La candidata fue una testigo privilegiada del atentado. “Estaba terminando de dar mi discurso cuando de repente pasó esto”, dijo. Al tiro no lo escuchó, “solo los gritos”. Pared afirma que podría haber recibido ella la bala porque Arias estaba sentado atrás de ella. “Giré y cuando vi lo que estaba pasando ya estaba Arias en el suelo”, contó, aún conmocionada. Al lado suyo se encontraba el intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, que pedía a los gritos una ambulancia.

Según dijo Pared, el balazo “llegó de frente”. El agresor, cuya identidad se desconoce, huyó y la policía provincial mandó una delegación de Delitos Complejos y la Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Corrientes al lugar. Consultada sobre si tenía alguna hipótesis sobre quién pudo haber perpetrado el ataque, Pared se mostró consternada por el hecho. “No puedo pensar que esto fue planificado, mandado. Estamos hablando de una provincia y de una localidad chiquita”, dijo. “Tapebicuá es un pueblo chiquito, de 800 habitantes. Nos conocemos todos y sabemos quiénes somos. La verdad que nosotros no estamos preparados para estas cosas”, insistió. La candidata fue trasladada por seguridad a Paso de los Libres. Desde allí, pidió que se esclarezca el ataque y “se detenga al agresor”. También pidió “seguridad para todos”.

“Si hoy le pasó al compañero le puede pasar a cualquiera. La que estaba en el escenario y estaba cerrando era yo”, dijo. “Que esto no quede impune, que se investigue cómo fue, quién fue, para quién era ese disparo”, dijo. Acerca de Arias, dijo que “más allá de su cargo público es una persona. Ojalá que se recupere”. Según el diario Época, Arias fue sometido a una cirugía exploratoria para evaluar el daño que le produjo la bala. “Se observó una gran cantidad de sangre en cavidad abdominal por lesión a nivel arteria pequeña mesentérica superior y múltiples orificios en órganos huecos como intestino delgado, pero sin comprometer órganos vitales”, indicaron en un parte médico.

El director del hospital San José, Jorge Ferreyra Dame, contó en Radio Dos que Arias está lucido y que mantuvo contacto con sus familiares, aunque remarcó que sigue teniendo una lesión grave. Se encuentra internado en terapia intensiva y en estado delicado.

ALBERTO FERNÁNDEZ

El presidente Alberto Fernández advirtió anoche que “en un Estado de Derecho la violencia política resulta inadmisible” y aseguró que “el gobierno provincial rápidamente debe esclarecer el hecho y castigar a los responsables”. Exhortó al gobierno de Corrientes para “que garantice la paz y la seguridad en la jornada electoral del próximo domingo”.

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, remarcó que “no hay lugar para la violencia política en la democracia” y transmitió su expectativa para que se identifique y detenga “rápidamente” al responsable, para que “caiga sobre él todo el peso de la ley”.

“Lo que acaba de ocurrir en Corrientes es gravísimo y merece el repudio de toda la sociedad argentina”, puntualizó De Pedro cerca de la medianoche, desde su cuenta de Twitter.

Según indicó el jefe de Policía, Félix Barboza, las autoridades provinciales dispusieron una custodia permanente en la casa familiar y en el hospital donde se encuentra el legislador provincial.

José Ruiz Aragón, diputado nacional por el Frente de Todos, señaló: “Sin información oficial y sin esclarecimiento hacemos responsable de este hecho al gobernador Gustavo Valdés. Si no se esclarece este acto de brutal violencia política nos vemos en la obligación de pensar que el Gobierno apaña estos hechos”, dijo.

Ruiz Aragón indicó que en el momento que ocurrió la agresión pasaba por el lugar del acto justicialista una caravana del radicalismo, que es oficialismo en la comuna de Tapebicuá.