Un avión con matrícula argentina cayó este domingo en las Sierras de las Ánimas, en el departamento de Maldonado, Uruguay. La noticia fue comunicada por la Fuerza Aérea de ese país que confirmó la muerte de los dos tripulantes de la aeronave que aún no fueron identificados.

En su cuenta de Twitter, la Fuerza Aérea precisó que “la aeronave había despegado del aeropuerto de San Fernando y se dirigía al aeropuerto de Laguna del Sauce”. “El vuelo, que estuvo bajo control del radar, desapareció del mismo a las 12:43 hora local iniciándose un operativo de búsqueda y rescate por parte de un Aviocar y un helicóptero de la Fuerza Aérea”, agregó el comunicado.

La aeronave fue hallada cerca de las 17 en la Sierra de las Ánimas y “al descender el helicóptero en el lugar constató el fallecimiento de los dos tripulantes”, cuya identidad no fue divulgada.

Hasta el trágico hallazgo, la aeronave proveniente de San Fernando estaba en “fase de incertidumbre”, según informó el vocero de la Fuerza Aérea, Coronel Marcelo Lorenze, al diario El País. El último contacto lo había tenido con la torre de control de Montevideo, en el cual le avisaba que tenían problemas para aterrizar. Además contó que el Escuadrón Aéreo N° 5 (Helicópteros) de la Fuerza Aérea había comenzado una misión de búsqueda y rescate en la zona del departamento de Maldonado.

Pese a que las causas que provocaron la caída son materia de investigación, las primeras informaciones precisaron que antes del incidente, el piloto solicitó bajar a 1000 pies, presumiblemente por la niebla, pero desapareció del radar y no aterrizó en su destino previsto.