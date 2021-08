Para el trabajo en pandemia en Corrientes, esta dependencia del Estado exigirá a sus empleados libreta de vacunación. El Tribunal de Cuentas gubernamental fijó condiciones para las actividades que deben realizarse.

El Tribunal de Cuentas firmó la Resolución N°83 en la que se fija que cada empleado de la dependencia deberá presentar una fotocopia de su carnet de vacunación Anticovid19 y para quienes no quieran vacunarse o aún esperan una dosis, se les informará los días que deberán hisoparse para volver a trabajar.

La orden interna se firmó el 11 de agosto. Lleva la firma de la presidenta del tribunal, Laura Vischi, y de los vocales Maximiliano Solari Bacchio, Rubén Ojeda y Jorge Galarza.

La decisión se tomó luego de un informe elevado por la directora del personal del área, Olga Hirdes, sobre “la situación del personal con respecto a la vacuna contra el Covid19”.

“Con respecto a los empleados que decidieron no vacunarse o no tienen ninguna dosis, se les comunicará los días que deben hisoparse”, dice el punto uno de la resolución.

“Los señores miembros del honorable cuerpo presentarán fotocopias del carnet de vacunación o en su caso la impresión de la página vacunate.corrientes.gob,ar donde conste el estado de vacunación”, agrega el punto dos.

