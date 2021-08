Independiente y Racing escoltas y River al acecho: así está la tabla de posiciones de la Liga Profesional. Se fue la octava fecha del campeonato y hubo varias novedades. Boca avanza con su recuperación y San Lorenzo, por su parte, sigue en caída libre.

El triunfo de River por 2 a 0 ante Aldosivi en el estadio Monumental marcó el cierre de una octava fecha de la Liga Profesional del fútbol argentino que tuvo varias novedades: cambio en el liderazgo de la tabla de posiciones, un segundo puesto compartido entre Independiente y Racing, la presencia del Millonario en la disputa por la cima y la levantada de un Boca que no se rinde.

El Rojo (15 puntos) cayó por 2 a 0 frente a Atlético Tucumán y no pudo mantenerse en lo más alto. La Academia (15) tuvo la chance de cortarse solo arriba, pero apenas empató contra Central Córdoba de Santiago del Estero y debió conformarse con ser escolta junto al rival de toda la vida.

Los que no fallaron fueron Estudiantes, Talleres de Córdoba y Lanús (16), que ahora comparten la primera posición: el Pincha le ganó 2-0 a un San Lorenzo en caída libre, la T venció 2-1 a Argentinos Juniors y el Granate derrotó 2-0 a Gimnasia.

River (14) se reencontró con su mejor versión y está al acecho, mientras que Boca (10) derrotó 3-1 a Platense, sumó su segundo triunfo consecutivo y, si bien aún se encuentra a seis unidades de los punteros, se niega a bajarse de la pelea tan temprano. San Lorenzo, por su parte, sumó su cuarta derrota al hilo y hay preocupación.

Así se jugará la fecha 9 del certamen

Los tres líderes buscarán esa victoria que los mantenga bien arriba. Lanús visitará a Aldosivi en Mar del Plata, mientras que Estudiantes y Talleres se enfrentarán en Córdoba. Independiente recibirá a Colón en Avellaneda y River chocará con Sarmiento de Junín.

El duelo más destacado de la fecha se disputará el domingo en la Bombonera: Boca recibirá a Racing en un clásico muy importante.

Sábado 28 de agosto

15.45 Gimnasia – Huracán

Árbitro: Andrés Merlos

18.00 Banfield – Platense

Árbitro: Pablo Echavarría

20.15 Independiente – Colón

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Domingo 29 de agosto

13.30 Arsenal – Defensa y Justicia

Árbitro: Fernando Espinoza

15.45 Aldosivi – Lanús

Árbitro: Pablo Dóvalo

15.45 Central Córdoba – Rosario Central

Árbitro: Darío Herrera

18.00 Vélez – Godoy Cruz

Árbitro: Mauro Vigliano

20.15 Boca – Racing

Árbitro: Fernando Rapallini

Lunes 30 de agosto

14.30 Unión de Santa Fe – Argentinos Juniors

Árbitro: Néstor Pitana

14.30 Newell’s – Atlético Tucumán

Árbitro: Germán Delfino

16.45 San Lorenzo – Patronato

Árbitro: Patricio Loustau

19.00 Sarmiento de Junín – River

Árbitro: Facundo Tello Figueroa

21.15 Talleres – Estudiantes de La Plata

Árbitro: Fernando Echenique