Exigen respuestas a la empresa. Los trabajadores del Hotel Guaraní marcharon pidiendo respuestas a los directivos de su fuente de trabajo. Un grupo de autoconvocados decidieron marchar en pleno centro correntino solicitando respuestas a la empresa por el cierre del histórico Hotel Guaraní, ubicado por calle Mendoza 900. Los gastronómicos del Gran Hotel Guaraní realizaron una manifestación en la jornada del lunes en la puerta del histórico alojamiento, cerrado desde el inicio de la pandemia por el coronavirus. Reclaman respuestas a la empresa debido a que perciben un salario mínimo y la empresa aún no garantiza la reapertura del hotel dejando con gran incertidumbre a los autoconvocados. Uno de ellos afirmó que “no nos dan explicaciones si van a abrir o cerrar, la plata que nos pagan no alcanza, estamos tratando que la empresa nos brinde una contestación. Somos autoconvocados porque desde la parte gremial tampoco nos brindan respuestas”.

Recordaron que “somos 80 familias, no tenemos respuestas una sola vez nos llamó el personal de recursos humanos en febrero y nos dijeron que no era factible la apertura”, añadió.