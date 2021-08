Una pelea entre dos bandas en Monte Caseros terminó con un herido grave tras un disparo en el pecho. El baleado tiene 25 años. Sucedió por calle Córdoba, a metros de la esquina con calle San Luis del barrio Aviación. El joven fue identificado con el apellido Revidatti de 25 años, miembro de una de las bandas. Fue trasladado urgente al Hospital Samuel Robinson. El joven de 25 años resultó con un balazo en el pecho y de milagro no perdió la vida, aunque sus heridas son de consideración. El trasfondo de la pelea esconde una rivalidad de vieja data. Los médicos evaluaban la gravedad de las lesiones, aunque en primera instancia, pese a ser de consideración, su vida no correría peligro, según indicaron. Aún no dieron con el autor del disparo.

LA PELEA

Todo comenzó a la siesta, cuando los integrantes de dos bandas, perfectamente identificadas, comenzaron a agredirse en el barrio Aviación. Primero con insultos y luego subieron de tono invitándose a pelear. La lucha no era cuerpo a cuerpo y a puño, sino que los problemas se dirimieron con armas de fuego, piedras y palazos. Como es de costumbre en estos casos, los vecinos quedan de rehenes de la situación. La más extrema se vivió entrada la tarde, alrededor de las 19:00, cuando del intercambio de piedrazos y palazos, pasó al plomo. Los vecinos reportaron haber escuchado una veintena de disparos, aunque la Policía no se hizo presente hasta después que cayó uno de los protagonistas herido de un disparo de arma de fuego, en la zona del tórax, según indicaron fuentes locales.

Diario Época