Carla Vizzotti anunció que “los vacunados con Sputnik podrán elegir entre combinar vacunas o esperar”. La falta de la segunda dosis de la Sputnik V obligó a iniciar estudios para combinar esquemas. El Ministerio de Salud porteño y el bonaerense realizaron pruebas con voluntarios. El Gobierno busca llegar a septiembre con la mayor cantidad de esquemas completos. Pasadas las 16:00 la ministra de Salud, Carla Vizzotti encabezó una conferencia de prensa para anunciar la habilitación de combinación de vacunas para quienes esperan la segunda dosis de la Sputnik V. Lo hizo acompañada de los ministros de CABA, Fernán Quirós y de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, dos de los distritos donde se realizaron pruebas con voluntarios que esperaban el segundo componente.

Tras el resultado de los estudios, el Gobierno confirmó que quienes esperan por el segundo componente de la Sputnik tendrán la opción de completar su esquema con una dosis de Astrazeneca o Moderna. También podrán optar por aguardar al segundo componente, sin embargo, Vizzotti señaló que no hay fechas confirmadas para nuevos arribos. Al momento, sólo se tiene certeza respecto a la producción local de la vacuna que daría cerca de tres millones de dosis para el mes de agosto. Argentina recibió hasta ahora 11.868.830 dosis de Sputnik V, de las que 9.375.670 corresponden al componente 1, mientras que solo 2.493.160 al dos. Hay 6.882.510 personas que deberán recibir, en algún momento, el segundo componente de este suero.

“Tendrán prioridad aquellos a los que se les haya vencido el plazo; es decir, los vacunados que hayan superado el período de ventana de tres meses tras la aplicación inicial; y los mayores de 50 con comorbilidades”, afirmó Vizzotti. Los estudios iniciaron en CABA y días después hizo lo propio la provincia de Buenos Aires. Este lunes empezaron a sumar voluntarios las provincias de La Rioja, Córdoba y San Luis. Las pruebas se realizaron con Astrazeneca, Moderna y Sinopharm. Al respecto de esta última, Fernán Quirós explicó que aún no existen datos suficientes para incorporarla como alternativa. Más allá del anuncio, no existen precisiones sobre cuando iniciará la combinación en todo el país.

Las frases más importantes de Carla Vizzotti

-”Estamos en condiciones de avanzar en el intercambio de vacunas en el país”.

-”Se le va a ofrecer el intercambio de vacunas al que recibió Sputnik”.

-”Tendrán prioridad aquellos a los que se les haya vencido el plazo”.

-”Los vacunados con Sputnik van a poder elegir el intercambio voluntario o esperar”.

-”Estamos en condiciones de intercambiar la segunda dosis de Sputnik por AstraZeneca y Moderna”.

-”Hay tres millones del componente 2 de Sputnik que se van a recibir en agosto”.