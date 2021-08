Una beba correntina necesita una silla postural: “Solo puedo trasladarla en mis brazos“. Amalia Ponce, es la mamá de Daysy Robledo que padece hidrocefalia. La beba de tres años que nació con 26 semanas de gestación necesita una silla postural para sostener su cabeza y estar sin necesidad de estar acostada o en brazos de su mamá.

¿QUÉ ES HIDROCEFALIA?

Según la página Medlineplus, hidrocefalia es la acumulación de una cantidad excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Normalmente, este fluido protege y amortigua el cerebro. Sin embargo, demasiado líquido ejerce una presión dañina para el cerebro. La hidrocefalia puede ser congénita, que se presenta al nacer. Sus causas incluyen problemas genéticos y problemas que se desarrollan en el feto durante el embarazo. El principal signo de la hidrocefalia congénita es una cabeza con un tamaño fuera de lo normal. La hidrocefalia también puede presentarse después de nacer. Esto se llama hidrocefalia adquirida. Puede ocurrir a cualquier edad. Las causas pueden incluir traumatismos en la cabeza, derrames cerebrales, infecciones, tumores y hemorragia cerebral.

La madre de la niña, explicó que “se necesita una silla postural para una beba discapacitada de tres años, nació con hidrocefalia y tiene retraso madurativo. No puede sostener su cabeza, no habla y es fundamental para poder movilizarla”. Detalló parte de la historia clínica de la menor: “Estuvo un año internada en el Hospital Llano en incubadora y a la semana entró al hospital Juan Pablo Segundo, le pusieron una válvula en la cabeza, proporcionando un sistema de derivación”. La niña fue operada cuatro veces en tres años y la última intervención fue hace dos años: “No puede sostener su cabeza, no se sienta sola, no apoya los pies y todo el tiempo tiene que estar acostada o en mis brazos”, explicó Ponce y utiliza “los brazos para trasladarla, necesitamos una silla postural para niños con discapacidad”.

Los interesados en ayudar pueden contactarse al número de Amalia Ponce, madre de la niña, (3795)073727.