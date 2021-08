Un equipo de forenses llega a Malvinas para continuar los trabajos de identificación de restos. Se realizarán cuatro años después del primer Plan Proyecto Humanitario desarrollado en el cementerio de Darwin, donde se pudo identificar a 115 soldados argentinos merced a las muestras de sangre aportadas por sus familiares. Un equipo internacional de seis expertos forenses -entre ellos dos argentinos-, coordinado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), llegará este lunes 9 de agosto a las Islas Malvinas para iniciar una nueva etapa de identificación de restos de excombatientes caídos en la guerra del año 1982.

Los trabajos de campo se realizarán cuatro años después del primer Plan Proyecto Humanitario desarrollado en el cementerio de Darwin, relevamientos que permitieron identificar a 115 soldados argentinos gracias a las muestras de sangre aportadas por sus familiares. A diferencia del trabajo realizado durante los meses de junio y julio de 2017, cuando fueron exhumados 122 cuerpos de 121 sepulturas con la denominación “Soldado argentino solo conocido por Dios“, en este caso la labor se centrará solo en una tumba colectiva –la denominada C 1 10- ubicada en Darwin, cerca de la cruz mayor que preside el camposanto. Tumba múltiple que no había sido incorporada en el primer proyecto humanitario ya que no se trataba de una sepultura anónima: una placa colocada en 2004, cuando el cementerio fue remodelado y las viejas cruces de lapacho blancas se reemplazaron por lápidas de mármol negro de granito, consignaba que en esa fosa se encontraban los restos del alférez de Gendarmería Julio Sánchez, y de los soldados de Fuerza Aérea Héctor Aguirre, Luis Sevilla y Mario Luna.

La duración de los trabajos en Darwin “dependerá de la situación en la cual se encuentren los restos que estuvieron involucrados en la explosión de un helicóptero, en mayo del 82”. Cuando hace cuatro años se exhumaron las tumbas anónimas, se comprobó que esos tres soldados se encontraban enterrados en otras tres sepulturas individuales que habían permanecido anónimas hasta ese momento, por lo que se hizo necesario esclarecer la identidad de los restos sepultados en la tumba C 1 10.

El equipo que llegará el lunes a las islas estará conformado por Mercedes Salado Puerto, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), propuesta por el Gobierno argentino; el forense inglés John Clark, a propuesta del Reino Unido; el jefe de la unidad forense del CICR, el argentino Luis Fondebrider; el coordinador de esta fase 2 del plan, Laurent Corbaz; y dos especialistas, uno de Estados Unidos y otro de Australia.

Salado Puerto, Fondebriber, Clark y Corbaz ya formaron parte del equipo de doce especialistas que trabajó en 2017 en el cementerio. Pero esta vez, la pandemia de coronavirus y los protocolos de las islas obligarán al equipo a realizar una semana de aislamiento antes de comenzar con los trabajos forenses en el campo. Una vez que los seis expertos lleguen el lunes al aeropuerto militar de las islas, en la base de Mount Pleasant, se dirigirán a Puerto Argentino, donde cumplirán con la semana de aislamiento preventivo en uno de los pocos hoteles en la capital de las islas. El lunes 16 el equipo ya podrá trasladarse a Darwin –ubicado a casi 90 kilómetros de Puerto Argentino- y allí montará un laboratorio, tal como se hizo en la primera etapa, en el cual se realizará un primer análisis de las muestras óseas exhumadas de la tumba colectiva.

Según informó Virginia Urquizu, coordinadora de la unidad de casos del EAAF, la duración de los trabajos en Darwin “dependerá de la situación en la cual se encuentren los restos, que estuvieron involucrados en la explosión de un helicóptero, en mayo del 82”. Tras la exhumación, las muestras óseas se enviarán al laboratorio de genética forense que el EAAF tiene en la ciudad de Córdoba, donde se realizarán los procesamientos y cruzamientos de información entre los perfiles genéticos de las muestras y las aportadas por familiares en el proceso de 2017.

“Creemos que hacia fines de agosto el trabajo puede terminar y, tras los estudios en el laboratorio de Córdoba, se calcula que para fines de octubre o principios de noviembre tendremos resultados definitivos”, estimó Daniel Filmus, secretario de Asuntos Relativos a Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.

A diferencia del proceso de hace cuatro años, en este caso no se necesitará una contraprueba en otro laboratorio externo, ya que el que posee el EAAF en Córdoba “tiene un alto estándar de trabajo internacional”, explicó Urquizu, “debido a los resultados de la primera parte del plan proyecto humanitario de 2017”.

