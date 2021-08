En Italia especulan con su salida ¿Renuncia el Papa Francisco? Un artículo de la prensa italiana se hizo eco de rumores a partir de los problemas de salud del Pontífice. De fondo, divergencias de la jerarquía católica dan argumentos a la especulación. Una corresponsal lo desmintió. El Papa Francisco estaría pensando en dimitir debido a sus precarias condiciones de salud, se informó este lunes 23 de agosto en Italia, a través de versiones que circulan por las dificultades de salud del Sumo Pontífice. La especulación tuvo origen en una publicación del medio italiano Libero Quotidiano, que recordó una expresión de Francisco de hace más de un año. “Sabéis que para mí este día es distinto de los demás: no soy Pontífice Supremo de la Iglesia Católica; es decir, lo seré hasta las ocho de esta tarde, después ya no. Soy, simplemente, un peregrino que empieza la última etapa de su peregrinación en esta tierra”, recuerda la agencia las palabras pronunciadas por Francisco en marzo de 2020 desde el balcón que da a la Plaza San Pedro.

El portal publicó en su portada “El Papa Francisco, dispuesto a renunciar”, y sin profundizar en la información se plantea el trasfondo de divergencia en la jerarquía católica. Agrega que los problemas de salud serían un impedimento para el jefe de la iglesia en la actualidad. “¿Pero no tenía simplemente diverticulitis intestinal inofensiva?, como declaró el Vaticano hace un mes”, se pregunta Liberto Quotidiano. La corresponsal en el Vaticano, Elizabeth Piqué, advirtió que había que tomar “con muchísimas pinzas” el artículo, y que veía lejana la posibilidad de un alejamiento de Francisco de la Santa Sede. “No se vislumbra en absoluto la posibilidad que el Papa renuncie“, aclaró en diálogo con el periodista Eduardo Feinman en el programa Alguien Tiene que Decirlo de Radio Rivadavia.

En la publicación, se especula sobre un conflicto hacia adentro de la cúpula del catolicismo. “Han pasado apenas 11 días desde que se preguntó aquí al profesor Antonio Sánchez, abogado de la Universidad de Sevilla, si una buena estrategia de salida para Francisco sería renunciar para acabar con las disputas sobre la dimisión”, se plantea el artículo. Agrega que “una vez acorralado, para Bergoglio sería lo único que podía hacer para salvar al menos su línea de sucesión antipapal y completar su obra de desintegración y ‘mutación’ de la Iglesia Católica”.

