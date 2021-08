Extienden el horario de circulación por las calles de Corrientes hasta las 3:00. Tras la actualización de la normativa municipal en el marco de la pandemia, que ahora habilita que bares, restaurantes y salones de eventos a extender su actividad hasta las 2:00 am; la policía también actualizó sus parámetros para la demora de personas que circulan a la madrugada por la vía pública.

La policía no demorará más a las personas que se encuentren en la vía pública luego de la 1:00 am. Con la nueva normativa municipal, el horario ahora se extendió hasta las 3:00 de la madrugada. El domingo, “la Municipalidad de Corrientes actualizó la normativa, estableciendo que bares, restobares, cafés y locales de eventos pueden extender sus actividades hasta las 02:00 de la madrugada”. En estos casos la policía usa el sentido común: “si las personas están en estos lugares habilitados, se debe dar un margen al menos de una hora más, considerando la vuelta a los hogares”, indicó el comisario general César Fernández, en referencia a la nueva Fase 3 definida por el municipio capitalino.