Desde este jueves 19 de agosto pagarían el plus extraordinario de 15 mil pesos a los empleados estatales de Corrientes. Aunque el anuncio oficial se haría durante la mañana de hoy, los medios oficiales adelantaron que desde este jueves se pagará el plus extraordinario de 15 mil pesos a estatales provinciales de Corrientes. El gobierno de Corrientes paga a todos los trabajadores activos y pasivos en la provincia un plus extraordinario de 20 mil pesos, en dos tramos, 5 mil en julio y 15 mil en agosto. Abonado el primer tramo, los 15 mil serán pagados a partir de mañana. El plus extraordinario se paga por única vez por fuera del salario y el plus, de carácter no remunerativo y será extensivo a los jubilados.