Andrés Stanovnik recordó que “San Cayetano nos enseña cómo acceder al pan, al trabajo y a la paz”. El Arzobispo de Corrientes encabezó la misa principal de San Cayetano, donde se recordó al Patrono del Pan y el Trabajo. Por segundo año consecutivo los fieles no pudieron realizar la tradicional peregrinación al santuario situado en la localidad de Riachuelo.

El Arzobispo Andrés, encabezó la misa principal por la festividad de San Cayetano que se celebra cada 7 de agosto. El religioso manifestó que San Cayetano “nos enseña cómo acceder al pan, al trabajo, y a la paz; en primer lugar recuperando el vínculo con Dios que nos está diciendo de muchas maneras que el modo de tener trabajo, pan y paz es recomponer los vínculos básicos; empezando por la familia, en los barrios, en los pueblos. Los responsables de llevar esto somos nosotros de una manera organizada”.

Dijo que el hecho de no poder peregrinar físicamente “no significa dejar de lado todo”. Recomendó ocupar el tiempo de otra manera: “Así como ocupábamos el tiempo en peregrinar, ahora ocúpemelo en las casas rezando o leyendo las palabras de Dios y también charlemos entre nosotros sobre qué le pedimos a San Cayetano. Me parece que debemos activar la creatividad”, sugirió.

Andrés Stanovnik consideró que este año está siendo “más tranquila” y “respetuosa” la campaña política en la provincia de Corrientes. “Lo más importante es no descalificar al otro, porque cuando uno descalifica a la otra persona se está descalificando en el fondo a uno mismo ya que no tiene nada que proponer”.

