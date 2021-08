Cristiano Ronaldo vuelve al Manchester United tras 12 años. El portugués regresa para vestir la camiseta con la que brilló por primera vez a nivel mundial tras su salida de Juventus. El mercado de pases de este 2021 será recordado a lo largo de la historia: Cristiano Ronaldo definió su salida de la Juventus y confirmó su regreso al Manchester United luego de 12 años. Es uno de los tantos traspasos resonantes de este período de fichajes tras la salida de Lionel Messi del Barcelona para desembarcar en el París Saint Germain.

El futbolista portugués de 36 años había avisado en las últimas horas al entrenador de la Vecchia Signora que no seguiría en la entidad y rápidamente agilizó las negociaciones para recalar en la institución que lo impulsó al estrellato mundial. “El Manchester United se complace en confirmar que el club ha llegado a un acuerdo con la Juventus para el traspaso de Cristiano Ronaldo, sujeto a acuerdo de condiciones personales, visado y médico”, confirmó la institución. Ahora la Juve le busca sustituto a contrarreloj (la ventana de pases cierra el 31 de agosto).

El club inglés le compró su ficha al Sporting Lisboa de Portugal en el 2003 a cambio de una cifra superior a los 14 millones de euros cuando CR7 apenas tenía 18 años. En 2009, cuando fue vendido al Real Madrid por unos 93 millones de euros para ser el traspaso más caro de la historia por entonces, Cristiano había acumulado 118 goles en 292 presentaciones con los Diablos Rojos y había conquistado diez títulos, entre los que se destacaron la Champions League de la temporada 2007/08.

Es el corolario del día Ronaldo: Manchester United confirma a través de su cuenta de Twitter el regreso del delantero portugués. El club inglés dice que llegó a un acuerdo con Juventus por el pase y que todo está sujeto a la firma del contrato (se cree que no habrá problemas, con una base de 480 mil libras semanales hasta junio de 2023), a la suscripción de una visa de trabajo y a que el futbolista pase sin problemas la revisión médica.

Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del United, analizó ayer su partido este fin de semana ante el Wolves. Cuando le preguntaron por Cristiano Ronaldo y su posible llegada al Manchester City, la reacción del noruego fue tajante: “Bueno, me parece bien. Pero nos han enseñado a que, si has jugado en el United, no puedes irte al City.” Y enseguida le reabrió las puertas del Manchester United: “Es una leyenda de este club, quizá el mejor jugador de la historia. Tuve la suerte de jugar con él. Veremos qué sucede, siempre hemos tenido buena comunicación, Bruno Fernandes habla constantemente con él y sabe qué sentimos por él. Si se va de la Juventus, sabe que estamos aquí”. Ahora, ese mensaje cobra más valor.

La prensa italiana cifra en 28 millones de euros la oferta de Manchester United por Cristiano Ronaldo. “El cambio de rumbo (del City al United) también viene determinado por la falta de arremetida de los rivales tras la solicitud de un pago por parte de Juventus para vender a su estrella”, señalan en La Gazzetta dello Sport. La oferta, por encima de los 25 millones que querían en Turín, cierra en la Juve y estarían ultimando detalles para cerrar el acuerdo.

