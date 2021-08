Nuevamente la conocida calle cortada teatral de Pasaje Villanueva 1470 se prepara para vivir un fin de semana con música y teatro, este viernes 6 de agosto a las 21:30 hs., llega en el Ciclo Teatro, Danza y Música “Viejo Cuento” una propuesta de música donde incluyen funk, rock y fusión y el sábado 7 de agosto 21 hs., subirá a escena la obra teatral “Terapia” del grupo La Yapa, una comedia del dramaturgo Marín Giner.

La propuesta musical del viernes 6 de agosto a las 21:30 “Viejo cuento” es una banda con casi 4 años de trayectoria, fusionan el rock, funk, blues, y otros estilos más candomberos, trabajan en forma de autogestión y es una buena propuesta para apoyar a los músicos de corrientes.

Por otra parte el sábado 7 de agosto a las 21:00 hs., estará la obra “Terapia” del grupo La Yapa, una comedia del dramaturgo Martin Giner, se trata de un paciente con complejo de Edipo, que va con su “madre” al consultorio de un Psicoanalista, este último, con problemas para aceptar la muerte de su esposa, a partir de este momento se desataran unas locas sesiones en este particular consultorio.

¿Qué curioso no? Pueden pasar toda la vida estando mal de la cabeza y no tener idea. La Comedia más loca del Nea, con estos dos personajes particulares obtuvo el tercer lugar en el 34° Festival Provincial de Teatro en Corrientes Capital, una mención en actuación para uno de sus actores (Edu Morales). Actúan Edu Morales y Juan Pablo Vallejos y la dirección de Adrián Avalos.

Para mayor información y adquirir anticipadas dirigirse a Teatro de la Ciudad ubicado en Pasaje Villanueva 1470 (entre Catamarca y San Lorenzo) de lunes a jueves de 18:00 a 20:00 hs.

Página Web:

www.teatrodelaciudad.com.ar

Facebook: teatrodelaciudadcorrientes

Email: ctesteatrodelaciudad@gmail.com

Instagram: teatrodelaciudadctes

Teléfono (3794) 699617.