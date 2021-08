En un video viralizado, se conoció el polémico cumpleaños de una concejal capitalina. Polémica tras la viralización del cumpleaños de una concejal de Corrientes. Se desparramaron imágenes y videos del festejo de cumpleaños de la radical, Florencia Ojeda, quien explicó que no incumplió ninguna medida sanitaria. Afirmó que el evento fue al aire libre. Reconoció que el encuentro fue en Santa Ana, en la quinta de su familia, con poca gente y todo muy medido. Y que les restaba interés a las publicaciones. Los vecinos de la zona dijeron, que tan poca gente no era. También la Fase 5 de esa localidad, o de cualquiera en el país, no libera la cantidad de asistentes a una reunión social.