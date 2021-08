En la elección de concejales capitalinos, el PJ perdió con la colectora de Canteros. Parada Pucheta, fue el único municipio de la provincia donde no ganó la alianza oficialista, y en 9 de Julio, el PJ no presentó candidato a intendente, pero triunfó el postulante de origen y militancia peronista. En la lejana localidad de Pucheta, el Frente Corrientes de Todos triunfó por 299 a 231 votos. Después en el resto de las comunas, fue un tremendo baile. El justicialismo sacó un solo concejal en la Capital. Así y todo, no fue su peor registro en el legislativo municipal. En los comicios de 1997 no logró colocar ningún edil en el cuerpo deliberativo. Esa vez, de las 8 bancas que se renovaban, el partido nuevo sacó 7, y el partido liberal 1. Ahora inclusive, la colectora que impulsó Gustavo Canteros, terminó teniendo más votos que la grilla oficial del Justicialismo.