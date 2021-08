En su regreso al ring luego de dos años de inactividad, Manny Pacquiao no pudo cumplir las expectativas y este domingo perdió contra el cubano Yordenis Ugás, quien hizo historia en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos, y retuvo el cinturón Súper del peso wélter de la Asociación Mundial de Boxeo por decisión unánime y tras 12 asaltos.

El filipino volvió a ponerse los guantes después de un largo periodo fuera de los cuadriláteros y fue protagonista de un impresionante evento. Ugás, reclutado a última hora después de que el oponente original de Pacquiao, Errol Spence Jr., se retirara por lesión, dominó al ícono filipino con su jab y golpes más limpios para ganar en las tres tarjetas por 115-113, 116-112 y 116-112.

“Mis respetos para él (Pacquiao) que es una leyenda y me dio esta oportunidad”, señaló en el ring el cubano. El filipino, por su parte, reconoció que le costó “hacer ajustes dentro del ring”, pero destacó que su oponente “hizo un buen trabajo”. “Le doy gracias a los aficionados y a todos por hacerme posible esta pelea. Mis respeto para Ugás que hizo una buena pelea”, agregó.

A cuatro meses de cumplir 43 años, esta podría haber sido la despedida del histórico boxeador filipino del profesionalismo. Único en el deporte de los puños en haberse consagrado en ocho ocasiones como campeón mundial en categorías diferentes, acumulaba más de 25 años de carrera con un récord de 62 victorias, 39 de ellas por la vía rápida del KO, más dos empates y siete derrotas, a la que ahora se le sumó la caída ante Ugás.

El púgil zurdo, que debutó a principios de 1995, se subió al ring por última vez a mediados de 2019. En aquella ocasión se enfrentó al estadounidense Keith Thurman en el MGM de Las Vegas y, tras superarlo por puntos en fallo dividido, le arrebató el título de la categoría wélter de la Asociación Mundial de Boxeo. Luego de dicha conquista, “Pacman” fue declarado como campeón en receso, razón por la cual su rival ascendió como monarca de la categoría.

A lo largo de su actividad logró triunfos inolvidables ante otros históricos del boxeo en las últimas décadas. Llegó a vencer a Juan Manuel Márquez, con el que se enfrentó en cuatro ocasiones, también superó a Oscar de La Hoya (no hubo título en juego), Miguel Cotto y Adrián Boner hace un par de años. En 2015 se enfrentó a Floyd Mayweather Jr. por el cinturón wélter OMB, AMB, CMB y The Ring, y fue derrotado por decisión unánime de los jurados.

Por su parte, con la victoria de este domingo Ugás logró el hito más grande de su vida: a sus 35 años, el nacido en Santiago de Cuba tuvo un enorme recorrido por el boxeo amateur. Fue campeón mundial en esa condición en 2005. Dos años más tarde, en los Juegos Panamericanos de Río 2007, ganó la medalla dorada. Acto seguido, en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, se subió al podio y fue bronce.

Esa fue su última gran aparición antes de transformarse en profesional en 2010. Yordenis acumula un palmarés que incluye 26 triunfos -12 por KO- y cuatro derrotas. Hace poco más de dos años, en 2019, cayó ante el estadounidense Shawn Porter por la corona del CMB y fue en septiembre del año pasado cuando superó a Abel Ramos, triunfo que le valió obtener el título regular AMB.

Sin embargo, el cubano no iba a ser originalmente el rival del filipino. En un primer momento, el contrincante de Pacquiao iba a ser Errol Spence, pero el nacido en los Estados Unidos sufrió un desprendimiento de retina en su ojo izquierdo y deberá someterse a una cirugía que lo alejó del combate estelar de una velada que tendrá otras tres peleas en la noche de Las Vegas.