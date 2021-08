De cara a las inmediatas Elecciones 2021 en Corrientes, oficializaron las boletas electorales y presentaron formalmente el protocolo sanitario. El apoderado del frente Corrientes de Todos, Félix Pacayut, brindó detalles sobre la reunión mantenida hoy entre los diferentes espacios políticos y la Junta Electoral. En la mañana de este lunes 9 de agosto, los apoderados del oficialismo y de la oposición se reunieron con la Junta Electoral en Casa Lagraña, donde se oficializó la presentación de las boletas que estarán disponibles para el electorado de cara a los inminentes comicios. En el encuentro se presentaron también las medidas sanitarias que regirán el domingo 29 de agosto.

El apoderado del Frente Corrientes de Todos, Félix Pacayut, indicó que salvo por algunas quejas sobre la numeración de los candidatos en boletas del oficialismo, la audiencia se llevó a cabo sin mayores sobresaltos. De esta manera quedaron aprobados los modelos, los cuales son 1.100 aproximadamente para el frente Corrientes de Todos y 1.700 para ECO+Vamos Corrientes, las cuales a partir de esto contarán con el aval correspondiente para ser impresas. Respecto al protocolo sanitario, el cual será similar al adoptado por Nación en cuanto a las elecciones PASO, Pacayut destacó que la Junta Electoral de Corrientes haya tenido en cuenta las diferentes recomendaciones brindadas por todos los espacios, especialmente lo que tiene que ver con ampliación de número de escuelas. “Hoy tenemos más escuelas con mucho menos mesas, con 12 o 13 mesas, previendo que la gente se amontone mucho menos y no estén aglomeradas. Esto es muy bueno”, indicó.

Pacayut advirtió que en lo que refiere a personas que por cuestiones de salud y pandemia no puedan concurrir a votar, solicitarán una nueva reunión para analizar los posibles escenarios que puedan darse, especialmente en localidades pequeñas. “Que haya aislados en una ciudad grande no es un problema, pero en un pueblo chico si se decide aislar a muchas personas puede impactar en los resultados electorales y eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, sucede en Garruchos, si hay 100 personas de las 900 del padrón aisladas, impacta directamente, así que no queremos que algunos usen esto como estrategia, no se tergiverse esto y no tengamos que recurrir a la justicia”, aseguró desde LT7.