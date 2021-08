Boca Unidos recibe a Douglas Haig con el objetivo de volver a ganar en casa. Desde las 16:00 el equipo correntino tiene enfrente una buena oportunidad para lograr una victoria que le permita volver a meterse entre los equipos que irán por el segundo ascenso. Hará dos cambios: Ataliva Schweizer por su hermano Ramiro y Peralta en lugar de Salóm. Con el objetivo de volver a sumar de a tres en casa, Boca Unidos recibirá esta tarde a Douglas Haig de Pergamino en uno de los encuentros que le dará continuidad a la vigésima quinta fecha de la segunda rueda de la zona B de la fase clasificatoria del Torneo Federal A. El encuentro se jugará en el estadio “Leoncio Benítez” desde las 16:00 con arbitraje del tucumano Mauricio Exequiel Martín.

Entonado por los resultados y el rendimiento que está teniendo en las dos últimas fechas, Boca Unidos irá hoy por más ante el “Milan” de Pergamino, buscando una victoria que le permita seguir abrigando el sueño de estar dentro del grupo que irá por el salto de categoría.

Para el encuentro de esta tarde, la dupla técnica de Boca Unidos conformada por Leonardo Baroni y Martín Fabro dispuso que habrá dos modificaciones con relación al once inicial que viene de empatar en Concepción del Uruguay frente a Gimnasia y Esgrima. Vuelve a la mitad de cancha, tras cumplir con la fecha de suspensión, Ataliva Schweizer en reemplazo de su hermano Ramiro, y en el ataque Martín Peralta ocupará el lugar de Carlos Salóm, quien se retiró con una molestia en el partido con los entrerrianos.

Boca Unidos viene experimentando una evolución interesante en las últimas fechas. Ello le permitió ganarle al entonces único líder que tenía la zona B, Racing de Córdoba por 2 a 1, y el miércoles se trajo un empate de su visita al “Lobo” entrerriano, en partido que se le escapó de las manos en los últimos segundos de juego.

Resultados al margen, y analizando el equipo, se puede decir que tras la derrota frente a For Ever el “aurirrojo” experimentó un cambio importante, tal vez no tanto desde lo futbolístico, pero sí desde la actitud que viene mostrando, algo que suple lo que todavía le falta. Se ve un equipo con otra entrega, con jugadores como Gonzalo Ríos que puede bajar a dar una mano con la última línea, hasta meter una diagonal para mandarse al ataque sorprendiendo al rival, tal como sucedió frente a Gimnasia y Esgrima que derivó en el penal que Salóm se encargó de transformarlo en gol para la apertura del marcador. También por el otro carril Carlos Arriola aporta lo suyo a la hora de trabajar para la recuperación de la pelota. Gabriel Morales va recuperando el nivel que supo tener hasta antes de su partida a Almagro, y hoy Peralta deberá ocupar el lugar de Salóm, moviéndose como el referente de área, aunque esta posición la podría alternar con Ríos pasando el tucumano a jugar un poco más atrás. En la mitad de cancha vuelve Ataliva Schweizer, un jugador con más marca que su hermano Ramiro, que le permitiría a Diego Sánchez Paredes soltarse más.

La defensa no tiene cambios, la dupla mantiene a Sebastián Luna y Alejandro Leani para que marquen los laterales, mientras que Julián Fernández y Ariel Morales serán la pareja de centrales. Tras el empate de la fecha pasada, Baroni aseguró que “sabemos que se hicieron cosas buenas y otras que hay que corregirlas, pero sí o sí sabemos que el partido de local con Douglas tenemos que ganar”.

DOUGLAS

El equipo de Pergamino, que comparte con Crucero del Norte el último lugar en la tabla de posiciones, viene de conseguir una agónica victoria frente a Sportivo Las Parejas por 1 a 0.

Diario época