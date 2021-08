Perdió Independiente, ya no quedan invictos, juega Boca y un nuevo equipo puede llegar a la cima: así está la tabla de la Liga y la clasificación a las Copas.

La derrota de Independiente puso el torneo al rojo vivo. Esta tarde puede haber un nuevo puntero, mientras que el Xeneize buscará ratificar el buen comienzo del ciclo de Battaglia. La clasificación anual que miran los equipos que quieren jugar la Libertadores y Sudamericana.

El comienzo de la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol movió las fichas a partir de la derrota de Independiente, que era líder y se mantenía como único invicto, y el empate de Racing que le impidió quedar como único puntero, lo que entonces puede ocurrir esta tarde con Lanús, que si gana su partido ante Gimnasia superará a todos en la tabla mientras que Boca buscará un triunfo ante Platense que le permita acomodarse en su objetivo de clasificarse a la próxima Copa Libertadores.

Lanús, por la cima en soledad

El Granate tratará de dejar atrás la goleada que sufrió el fin de semana ante Vélez 5 a 1, cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata, que no gana de visitante desde hace diez partidos, en un encuentro de la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El encuentro se jugará en el estadio de Lanús, desde las 16:30, será televisado por Fox Sports y arbitrado por Nazareno Arasa.

Es toda una contradicción el Lanús de Luis Zubeldía (13 unidades) porque es el equipo más goleador del certamen con 14 tantos, siete del veterano José Sand, demostrando su capacidad y variedad para generar acciones de riesgo, con un juego vertical, pero la otra cara de la moneda es la defensa. Al Grana le marcaron 13 goles, es la defensa más vulnerable de la LPF y con tamaña debilidad (1,85 por partido) se torna dificultoso ser protagonista de la lucha por el título, Zubeldía conoce ese aspecto negativo del equipo y sabe que debe trabajar en ello. Esta tarde, por lo pronto, jugará con el incentivo de ganar para ser único líder, al menos hasta que el jueves jueguen Estudiantes, Talleres y Aldosivi.

Gimnasia esta 13ro. con 9 unidades, en la mitad de la tabla y ese es un indicativo. El Lobo, dirigido por la dupla Mariano Messera-Leandro Martini, no sobresale, tiene alguna buena actuación como ante River el domingo pasado igualando 1 a 1 de local, pero no pasa de un gris y le juega en contra a la dupla que necesita ganar para mantenerse en el cargo.

Para ratificar el buen comienzo del ciclo de Sebastián Battaglia

Boca Juniors, que comenzó en forma exitosa un nuevo ciclo bajo la dirección técnica de Sebastián Battaglia, recibe esta noche a Platense con el objetivo de hilvanar otra victoria, en partido válido por la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El encuentro se jugará este miércoles a partir de las 21:00 en la cancha de Platense, ubicada en Vicente López, será arbitrado por Leandro Rey Hilfer y televisado por la señal Fox Sports Premium.

Boca tiene apenas 7 puntos en el torneo, con una única victoria conseguida el sábado en La Bombonera sobre Patronato (1-0) en el inicio del ciclo Battaglia, un ídolo del club que asumió en reemplazo de Miguel Ángel Russo, despedido a raíz de la mala campaña. Su rival, Platense, sumó 6 unidades y en su última presentación igualó en Santiago del Estero con Central Córdoba (2-2). El equipo Xeneize evidenció una mejoría en su actitud para buscar los partidos con una vocación más ofensiva y también mayores variantes en ataque, esto sustentado en la presencia de un 9 de área como el juvenil Luis Vázquez, autor del gol del triunfo ante los entrerrianos.

Battaglia deberá insistir mucho en la conformación de sociedades para generar juego, acaso el mayor déficit del ciclo de Russo, en gran parte porque el plantel se desmanteló por completo durante el año, con la salida de varios jugadores, entre ellos el ídolo Carlos Tevez.

TABLA ANUAL

La siguiente es la Tabla Anual 2021 clasificatoria para las copas Libertadores y Sudamericana 2022 tras el comienzo de la octava fecha de la LPF:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1. Colón 39 21 11 6 4 31 20 +11

2. Vélez 37 20 11 4 5 28 18 +10

3. Racing Club 36 21 10 6 5 22 13 +9

4. Estudiantes (LP) 35 20 10 5 5 29 17 +12

5. Independiente 35 21 10 5 6 23 14 +9

6. Talleres (C) 33 20 9 6 5 29 22 +7

7. River Plate 32 20 9 5 6 38 17 +21

8. Lanús 32 20 10 2 8 32 31 +1

9. Argentinos 31 20 8 7 5 20 14 +6

10. Boca Juniors 29 20 7 8 5 25 17 +8

11. Atlético Tucumán 29 21 8 5 8 33 31 +2

12. San Lorenzo 29 20 8 5 7 21 25 -4

13. Banfield 28 21 6 10 5 19 19 0

14. Unión 25 20 5 10 5 19 23 -4

15. Godoy Cruz 25 20 7 4 9 27 34 -7

16. Patronato 24 21 7 3 11 20 23 -3

17. Aldosivi 24 20 7 3 10 24 28 -4

18. Gimnasia (LP) 24 20 5 9 6 22 27 -5

19. Central Cba (SdE) 24 21 5 9 7 21 26 -5

20. Newell’s 22 20 5 7 8 23 29 -6

21. Rosario Central 22 20 6 4 10 21 27 -6

22. Sarmiento (J) 22 21 5 7 9 18 30 -12

23. Huracán 20 20 3 11 6 19 23 -4

24. Def. y Justicia 20 20 5 5 10 24 30 -6

25. Platense 20 20 5 5 10 19 28 -9

26. Arsenal 17 20 4 5 11 16 37 -21

Se clasifican a la Libertadores 2022 los tres primeros de esta tabla anual más Colón, el ganador del actual campeonato y el de la Copa Argentina. Para la Copa Sudamericana 2022 se clasifican del quinto al octavo y ya están Boca y Banfield.