No computaron 1 día. No querían vacunarlos por diferencia de 24 horas. Duras quejas en el Hospital Llano ante la negación de colocar segundas dosis. Igual situación sucedió en el Club Juventus. Los encargados del vacunatorio se negaron a dársela a quienes cumplieron los dos meses desde la inoculación inicial de AstraZeneca. Insólitamente no querían contabilizar el día de la aplicación y les decían que regresen mañana. Que todavía eran 59 días. Entre las personas que mandaron de vuelta a sus casas, había enfermos oncológicos, mayores de 60 y embarazadas. Hubo un fuerte altercado. Un grupo se plantó y no se movió de sus sillas. A viva voz dijeron que las vacunas son gratuitas y es un derecho. Ante el crecimiento de la indignación y la bronca, comenzaron a vacunarlos. Tanta tensión y estrés, por 24 horas de diferencia.