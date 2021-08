Santiago Cafiero aseguró que “no hubo más celebraciones en Olivos”. El jefe de Gabinete habló con la prensa tras la reunión de Gabinete convocada por Alberto Fernández. Al ser consultado por las reuniones de Olivos, ofreció su respuesta. En un encuentro que duró 12 minutos, afirmó que el encuentro se centró en enumerar y repasar las medidas tomadas a la fecha para reactivar diferentes sectores de la economía que se vieron afectados por la cuarentena. “El compromiso del presidente es encender la economía y recuperar el empleo además de las herramientas de política pública que se había abandonado tiempo atrás dijo”. Sobre lo ocurrido en Olivos, Cafiero dijo que el presidente “está a disposición de la Justicia, sólo que no ha sido convocado”. Cuando le preguntaron por la existencia de “otras celebraciones en Olivos“, incómodo, Cafiero afirmó “no, no, no”.

Finalmente afirmó que no habrá cambios en el Gabinete.

Declaraciones de Santiago Cafiero:

