Por el rompimiento de la cuarentena, Santiago Cafiero admitió que la fiesta en Olivos, “fue un error, no debería haber ocurrido”. El jefe de Gabinete reconoció que las fotos corresponden al festejo del cumpleaños de la primera dama, realizado en medio de la cuarentena estricta del 2020. No obstante, evaluó que “estos no son los temas que le importan a la gente”. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, admitió que las fotos de la fiesta en el comedor de la Quinta de Olivos que se conocieron esta semana son reales y fueron tomadas el 14 de julio del año pasado, día del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez, en medio de la cuarentena estricta que regía por el coronavirus en la Argentina.

“Es evidente que hubo un descuido, se cometió un error, no debería haber ocurrido. Fue un evento social que no debería haber ocurrido”, reconoció Cafiero. La primera foto del festejo fue difundida por Eduardo Feinmann en el canal LN+. Voceros del Gobierno aseguraron que se trataba de una imagen retocada digitalmente. Horas después, Guadalupe Vázquez, periodista del mismo medio, publicó otro registro de mayor calidad donde se puede ver a 12 personas, incluidos Yáñez y el presidente Alberto Fernández, y al perro Dylan. No hay distanciamiento social ni barbijos. Las primeras sospechas sobre la posibilidad que se hubieran realizado fiestas en Olivos en medio de la pandemia surgieron cuando el periodista Gonzalo Zíver accedió y difundió en redes sociales el registro completo de visitas a la Quinta durante gran parte de 2020. De esa nómina, surgen los nombres de los presentes en las fotografías.

“Nosotros somos distintos, reconocemos el error, pero esto no nos va a hacer distraer de los temas que verdaderamente importa, porque estos no son los temas que le importan a la gente”, analizó Cafiero. Las fotos provocaron un escándalo político. La oposición adelantó que promoverá un juicio político al presidente Alberto Fernández para qué dé explicaciones en el Congreso. Hubo incluso dirigentes del Frente de Todos que comenzaron a cuestionar la actitud del jefe de Estado, que recientemente en un reportaje había negado la realización de encuentros sociales durante el confinamiento. Ayer, tras la difusión de las imágenes, en Casa Rosada hablaban de un desconcierto por la filtración. “Hay que aclarar que en esos días Olivos funcionaba como el centro de operaciones de la pandemia; mucha gente entraba y salía, hubo reuniones con distintos sectores y con expertos; y en una ocasión hubo un evento social, que no debería haber ocurrido; y sobre eso mucho más para agregar no hay”, reconoció esta mañana Cafiero.

Pese a la polémica, el jefe de Gabinete acusó a la oposición de desviar la atención y generar escándalo en medio de la discusión política de cara a las elecciones primarias, que se realizarán el 12 de septiembre. “Hay una oposición que está desorientada con respecto a la campaña, no ha tenido un rol significativo durante la pandemia y se oponía a todo. Cuestionaban hasta la existencia del virus. Luego, la veracidad y la eficiencia de las vacunas. Permanentemente buscan generar escándalos para esconder los planes económicos que dañaron a los argentinos”, argumentó.

