El “paciente cero” de la variante Delta del coronavirus en Córdoba, que se había contagiado en Lima, Perú, y no había cumplido con el protocolo de aislamiento al regresar al país, murió al no poder recuperarse de las secuelas del contagio.

Según lo confirmó el director del hospital Rawson, Miguel Díaz, el hombre de origen peruano, de 62 años, perdió la vida consecuencia de una arritmia de la que no se pudo recuperar.

“No pasó las maniobras de resucitación pulmonar”, indicó el director del centro de salud a la radio Cadena 3.

Díaz informó que el paciente había sufrido una neumonía bilateral grave y que su pronóstico siempre fue reservado. Incluso, advirtió que en los últimos días la situación pulmonar se había logrado estabilizar.

El hombre de 62 años había ingresado al país el 19 de julio, procedente de la ciudad de Lima, Perú. En el control habitual dentro del Aeroparque Jorge Newbery se realizó un test de Covid-19, cuyo resultado fue negativo.

Sin embargo, cuando se realizó un nuevo test, el 26 de julio para poder recibir el alta y, una vez cumplido el protocolo de aislamiento por regreso del exterior correspondiente, el resultado del análisis fue positivo. Así, las autoridades sanitarias cordobesas pudieron constatar que incluso el hombre no había cumplido con la semana de aislamiento obligatorio y que había estado en contacto con familiares y amigos.

Se estima que, por el momento, unas 50 personas se contagiaron en Córdoba con la variante Delta a raíz de los contactos producidos por este “paciente cero”. Hasta mediados de agosto, se habían llegado a aislar más de 1.000 personas, producto de los contactos ocasionados por ese hombre.

El 1º de agosto, el hombre de 62 años fue internado en el hospital Rawson por una neumonía bilateral. La comunidad científica internacional advirtió en numerosas ocasiones que la variane Delta provocaba síntomas graves en un período más corto que las variantes anteriores de Covid-19 y que además, era muchísimo más contagiosa.

Después de pasar tres semanas con asistencia de respirador mecánico y una neumonía bilateral que nunca se terminó de curar, el hombre padeció una arritmia que le provocó un paro cardiorrespiratorio irreversible.

En tanto, desde el Hospital Rawson también se informó que hay una mujer internada en terapia intensiva, también contagiada por la variante Delta y que había contraído el virus al ser un contacto estrecho de este “paciente cero”.

Gabriela Barbás, secretara de Promoción y Prevención de salud de Córdoba, había advertido que todos los casos positivos de la Delta detectados en Córdoba estuvieron relacionados al caso inicial de este viajero.

“El 100 por ciento de los casos, todos tienen nexo. Después de tres o cuatro días y viendo la cantidad de muestras que se estudiaron, uno podría decir que se puede contener lo que es un ‘clúster familiar’”, afirmó la empleada de la cartera sanitaria cordobesa.

Sin embargo, el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba informó que en las últimas 24 horas se sumó un nuevo contagiado por la variante Delta dentro de la región y ya se suma un total de 60 infectados por la variante Delta.

Ese último caso está vinculado al contacto estrecho con otra persona que regresó del exterior y que se encuentra realizando el debido aislamiento en su hogar.