No obstante, las restricciones, muchos fieles caminan rumbo a San Cayetano. Numerosas personas desafían las normativas vigentes que precisan que estará prohibido el acceso a San Cayetano a quienes no tengan domicilio allí. En la localidad ubicada a pocos kilómetros de Capital está el santuario del Patrono del Pan y el Trabajo. Como es tradición, cada 7 de agosto se celebra la festividad de San Cayetano. Por segundo año consecutivo, obligados por las restricciones de la pandemia, sus devotos deberán honrarlo de manera diferente. En el santuario ubicado en la jurisdicción del municipio de Riachuelo, el lema que ilumina este tiempo de festejos patronales es “Vivamos la fe con la ternura de José”. Así también en Capital, en el barrio Loma Alta, habrá misa en la capilla homónima durante la jornada.

“Riachuelo está en Fase 3, así como la ciudad Capital, y el puesto de control estará desde hoy viernes a las 16:00 hasta el domingo 8 a las 22:00. Solo podrán ingresar residentes de la localidad”, aclaró el intendente Martín Jetter.

No obstante, muchos fieles desafían esa determinación y caminan al Santuario. La misa central se oficiará hoy a las 11:00 en el templo, presidida por el Arzobispo de Corrientes, Monseñor Andrés Stanovnik.

