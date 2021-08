Ernesto Sanz reflexionó que “la contundencia del apoyo a Valdés demuestra que la gente está dispuesta a seguir con este modelo de provincia”. El dirigente nacional de la UCR, presente en el comité de la UCR, tras conocerse los primeros resultados que arrojan una victoria para el gobernador, remarcó que “la contundencia de los números en el apoyo a Valdés demuestra que la gente está dispuesta a seguir con este modelo de provincia”. “Gustavo es un tipo joven capaz, exitoso, eficiente y decente, son las cualidades que necesita un líder nacional, si Gustavo tiene ganas de protagonizar algo a nivel nacional, la UCR estaría a disposición para acompañarlo”, destacó.

Ernesto Sanz, expuso que “ahora viene el proceso de las PASO nacionales y luego las elecciones nacionales generales, está Facundo Manes que está haciendo actos multitudinarios en todo el país, y muchos de los dirigentes de la UCR están hoy en Corrientes, y nos han multiplicado las posibilidades”.

