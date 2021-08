Servicio Publicitario. El Ministerio de Turismo de Corrientes contrató por $50 millones a la firma Siete Consultores de María Laura Canepa, para la difusión y posicionamiento de los Esteros del Iberá en los medios de comunicación más importantes a nivel nacional. El servicio se paga en 10 cuotas iguales de 5 millones. La millonaria prestación publicitaria que no tuvo concurso de precios, y menos aún licitación, sino contratación directa, comprende el período entre marzo a diciembre de 2021. En su currículum Canepa, se presenta como licenciada en Ciencias de la Comunicación. Dice ser socia y directora general de la empresa que conduce que en realidad no es una sociedad, sino una unipersonal, que peculiarmente mueve bastantes millones. Y otro dato importante, cuando acordó con la cartera de Sebastián Slobayen, ante la AFIP no estaba dada de alta como Servicios de Publicidad. Recién se registró en esa actividad en mayo. Dos meses después de acordar su propuesta. Sencillamente no tenía antigüedad, ni experiencia, para el rubro que fue contratada.