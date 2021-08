En los Bomberos de Goya. Millonario Bingo ilegal, “habilitado” por Lotería. Posible defalco en el millonario Bingo de los Bomberos Voluntarios de Goya. Una verdadera timba clandestina al amparo del poder político. Involucraría a un alto funcionario de la intendencia de esa localidad. El juego se realizó el 14 de agosto sin la fiscalización de Lotería Correntina. El organismo igual le dio vía libre sin la aprobación del expediente que estaba en curso, ni el pago del canon correspondiente. No hubo controles. Tampoco algún software que haya determinado fehacientemente, si el sorteo no fue irregular.

Se entregó una camioneta 4 x 4, una vivienda, entre otros premios mayores.

Aunque no se sabe si los ganadores surgieron del azar, o de un acuerdo previo. Todo fue ilícito. Hasta se conoció un audio donde el propio titular de la Asociación reconoce que el interventor del ente lúdico, Leandro Alciatti, le dijo que hagan el evento porque archivaría toda la documentación, dándole curso a la ilegalidad.