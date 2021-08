Crimen en Mercedes: el duro relato de la pareja de Checho, el hombre asesinado en el predio del Gauchito. El homicidio ocurrió el viernes cuando la víctima fue atacada por una patota. “Lo mataron a sangre fría”, denunció la esposa del hombre asesinado. El viernes por la tarde se produjo un crimen frente al santuario del Gauchito Gil en la localidad de Mercedes. En ese lugar, Sergio “Checho” Canteros (33) fue atacado al menos por 10 personas cuando se encontraba defendiendo su espacio para que ningún puestero se instale frente a su domicilio particular. Como consecuencia de la agresión, terminó falleciendo tras haber sufrido heridas cortantes que fueron producidas por armas blancas. Sufrió más de 25 puñaladas según la autopsia.

En la riña, Julio Canteros, padre de “Checho”, también fue agredido brutalmente y por lo tanto debió ser intervenido quirúrgicamente en el hospital Las Mercedes, donde murió en las últimas horas.

La esposa de la víctima, Yesica Rodríguez, utilizó sus redes sociales para decir: “Hoy morí yo con él, me mataron a mi compañero, mi amor, mi luz, mi razón de existir, una persona excelente, un padre y esposo ejemplar, todos saben lo que es Checho; dejo todo en manos de Dios y la justicia“.

“Él luchaba para que estás basuras, que ya se adueñaron de La Cruz Gil, quienes ya taparon todo el gaucho, no vengan y hagan lo mismo enfrente de nuestra casa”, agregó en la publicación que se viralizó. “Por favor necesito que me ayuden para que todos exijamos la limpieza del gaucho, por favor toda esta “familia” está involucrada. Lo asesinaron a sangre fría, esperaron a que quedemos solos para entre el montón matarlo, todo ese clan familiar está envuelto”, dijo.

“Nuestro repudio por todo lo que hicieron con el gaucho y ahora arrancándole la vida a una hermosa persona de la manera más cruel, con tanto odio, lo planearon todo a sangre fría. Mi suegro y mi hermano están luchando por su vida, por favor necesitamos justicia”, reclamó. Este domingo por la mañana nuevamente hubo una manifestación por la ruta Nacional 123, donde reclamaron que se haga justicia por el asesinato de Canteros. En el lugar de la protesta, Rodríguez aseguró: “Lo mataron (por “Checho”) a sangre fría, él no estaba ni siquiera armado, no tenía nada para defenderse, entraron a nuestra propiedad y lo mataron”.

