Convocan a una marcha por el doble crimen en el predio del Gaucho Gil. La manifestación será este domingo y reclamarán justicia. Desde un primer momento la gente se movilizó ante esta atrocidad. Los familiares de Sergio Checho Canteros de 33 años, y Julio César Minto Canteros 64 años, víctimas del doble crimen en el predio del Gaucho Gil, ocurrido hace dos semanas, marchan hoy en reclamo de justicia. La convocatoria es en el monumento al Gaucho, ubicado en el cruce de la avenida Pellegrini y la Ruta Nacional 123. La viuda de Checho, Yésica Rodríguez, expresó en su red social que “no solo pido, exijo justicia, todos los involucrados en esta masacre ¡tienen que estar presos de por vida!”.

Y pidió: “por favor, acompáñenos, que vean que por más que me callen a mí hay todo un pueblo que ya no se calla más, que estamos hartos de la corrupción y que nos traten de ignorantes”…

El Litoral