Confirman que lunes 16 y martes 17 no habrá atención bancaria en Corrientes. La Asociación Bancaria de Corrientes confirmó que lunes y martes no habrá atención en ninguna de las entidades crediticias en la Provincia. El lunes es Feriado Nacional, y el martes es inamovible en todo el territorio provincial por ley.

El referente de la Bancaria Corrientes, Juan Lezcano, habló sobre la atención bancaria en Corrientes los días 16 y 17 de agosto, confirmó que no habrá actividad en ambos días, por el feriado provincial. El referente de la Bancaria, Juan Lezcano, afirmó que “el martes 17 que es feriado provincial no hay actividad bancaria” y mencionó que “los últimos años en el feriado se ha respetado la no actividad”. Sostuvo que “cuando es asueto en la provincia la actividad bancaria es normal, pero cuando es feriado no hay actividad”.