Boliches, recitales y horario de circulación: qué está permitido y que no en Corrientes. La municipalidad estableció un tope máximo de espectadores para espectáculos y que se debe respetar el distanciamiento social. El secretario de Desarrollo Económico resaltó que el aforo máximo de 500 personas es solamente para espectáculos y que no planean habilitar boliches a la brevedad.

Juan Esteban Maldonado Yonna aclaró desde Sudamericana que “el aforo está pensado únicamente para espectáculos artísticos y musicales”.

“Es un tope máximo nada más, obviamente respetando el distanciamiento”, e indicó que “un espacio que no tiene esta capacidad debe adaptarse a su máximo y respetar la cantidad de personas de acuerdo a su distanciamiento”. Resaltó que “no están habilitados los boliches ni bailes. Estaremos analizando y charlando con los distintos sectores para evaluar si existen protocolos y si eso es posible”, adelantó. Con respecto a un posible evento carnavalero luego de la habilitación de ensayos de batería, Maldonado Yonna mencionó que “con las comparsas hemos pensado en realizar alguna acción”. En principio, “sería por streaming, solamente para compartirse por redes sociales”, explicando que, si surge la posibilidad de proyectar una actividad al aire libre, será con el respeto de los protocolos.

Resaltó que el horario permitido para la circulación social es las 3:00 de la mañana.