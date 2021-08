No incluyó fondos nacionales, por falta de resumen bancario. Continúa la polémica por fondos nacionales que ingresaron a las arcas del municipio de Perugorría, pero no fueron blanqueados en sus registros contables. Son $18.985.622 que, insólitamente, el intendente Juan Ramón Castellanos, argumentó que no están descriptos, porque el Banco Nación nunca le dio los resúmenes para volcarlos en los balances de su gestión. Increíble. Tuvo la complicidad del Concejo Deliberante. Los ediles le aprobaron las rendiciones de cuenta de 2018,2019 y 2020, sin que figuren estos millonarios recursos que le llegaron por goteo durante la presidencia de Mauricio Macri y ahora en la gestión de Alberto Fernández. El dinero debía ser utilizado para un emprendimiento hídrico en dos arroyos. La obra jamás se realizó. Castellanos va por su reelección el próximo domingo.