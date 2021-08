Sucede en el Municipio de Colonia Liebig, donde “la negrada” vota a la dinastía González. “Los cabezas negras aporrean, y eso que faltan veintipico de días. Lorena no sabe dónde meterse. En esa negrada, ahí donde están los votos. La negrada son muchísimos, son 5 o 6 votos en cada casa, y eso no podés perder”. El texto, es parte de las declaraciones que se viralizaron, y corresponden a un audio de Javier Kowach, hermano de Lorena Kowach, candidata a intendente de Colonia Liebig por el oficialismo radical. A su vez es la esposa del actual intendente Lizardo González, quien por 8 años administra el municipio del cual no sale hace dos décadas, y al que llegó con una mano atrás y otra adelante. Primero fue secretario de gobierno de su hermano Raúl González por dos mandatos, después de su cuñada, Teresa Arévalo, también por igual periodo, sumando 16 años de estadía, hasta que se hizo intendente por otros 8 años. Ahora impulsa a su mujer. La dinastía perfecta. Hoy es de conocimiento público que tiene campos, fastuosas casas y departamento en Brasil. Total, la negrada los vota.