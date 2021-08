De cara a las Eliminatorias Sudamericanas, La Liga española no quiere ceder a los jugadores citados para la selección argentina. Los clubes que tienen jugadores convocados a las selecciones de la Conmebol y La Liga acordaron comunicar a los futbolistas la imposibilidad de viajar para la fecha FIFA.

La Liga española y los clubes que la componen, afectados por la citación de los jugadores para los seleccionados de la Conmebol para la triple fecha de Eliminatorias para Qatar 2022, tomarán medidas cautelares para imposibilitar a sus jugadores que acudan a esa convocatoria hasta que no se resuelva el conflicto ocasionado por la larga duración de la fecha de la clasificación mundialista. “LaLiga se ha reunido en la mañana de hoy jueves con los clubes afectados por la convocatoria de jugadores a las selecciones de CONMEBOL, debido al aumento en dos días del período FIFA, tanto en septiembre como en octubre de 2021, afectando de una forma flagrante al calendario y a la integridad de la competición de LaLiga. En otras confederaciones como UEFA o CONCACAF no se amplió en dos días el período, a pesar de disputar el mismo número de partidos de selecciones (3 encuentros), haciendo estas confederaciones el esfuerzo de adaptarse a un máximo de 10 días (hasta el miércoles) para la disputa de los 3 partidos internacionales, sin afectar así a las competiciones de ligas nacionales”, comienza la carta.

Luego agrega: “Tras la reunión se ha acordado, de forma unánime, iniciar medidas cautelares ante el órgano judicial competente con el fin de proteger los derechos e intereses de la competición y de los clubes afectados. Adicionalmente, se ha acordado por parte de los clubes comunicar a sus jugadores convocados por selecciones de CONMEBOL la imposibilidad del desplazamiento con sus respectivas selecciones, a la espera que se aclare la situación y problemática actual”.

Aclara que la entidad que rige el torneo español continuará reuniéndose con los clubes afectados los próximos días con el fin de actualizar la situación del problema generado por la FIFA.

Los convocados de Argentina que juegan en La Liga

Gerónimo Rulli (Villarreal)

Gonzalo Montiel (Sevilla)

Germán Pezzella (Betis)

Juan Foyth (Villarreal)

Marcos Acuña (Sevilla)

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid)

Guido Rodríguez (Betis)

Alejandro Gómez (Sevilla)

Ángel Correa (Atlético de Madrid)

TyC Sports