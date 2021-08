Un estudio local, determina que la Ivermectina no es efectiva contra el Covid19. Finalmente, la Ivermectina no es efectiva para el Covid19, Noticias Taragüí tuvo acceso a la documental con las evaluaciones locales, encabezadas por la Dirección del Instituto de Cardiología de Corrientes. El estudio aleatorio se realizó sobre 500 voluntarios, determinando que no evita las hospitalizaciones. Durante más de un año este antiparasitario de uso veterinario, fue consumido por millones de argentinos y cientos de miles de correntinos, prácticamente como un fármaco salvador, en la prevención del coronavirus. Hasta fue distribuido oficialmente en los trabajadores de la Salud de la Provincia. Inclusive suministrado en pacientes del Hospital de Campaña, y en aquellos que contrajeron el virus. Pero los resultados científicos, dijeron otra cosa. “No tuvo un efecto significativo en ventilación de la hospitalización de pacientes con el virus”.