Este formulario será de carácter obligatorio y se utilizará, entre otros motivos, para la reorganización de las licencias extraordinarias dadas durante la pandemia de Covid19. El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Luis Eduardo Rey Vázquez, explicó esta modalidad. Desde el Poder Judicial implementarán un registro de personas que hayan recibido las dosis contra el Covid19. Deberá ser rellenado obligatoriamente por parte de los empleados y magistrados para, entre otras cosas, reorganizar la asignación de licencias extraordinarias por la pandemia de Covid19. “Esto tiene que ver con que desde que comenzó la pandemia hubo un grupo de gente que estuvo de licencia por ser grupo de riesgo. Inicialmente tenían una amplia gama de afecciones y poco a poco se fue reduciendo, razón por la que se redujeron las afecciones consideradas dentro del grupo de riesgo. Es por eso que vimos la necesidad de llevar a cabo este nuevo registro de personas inoculadas”, comenzó el funcionario. Añadió que “reinterpretando las causales de esas licencias por Covid19 pudimos hacer una nueva nómina con personas que ya tengan la vacuna y así permitir que vuelvan al trabajo presencial”. Y dio una fecha fijada para el regreso a la presencialidad de aquellos que cuenten con las dosis correspondientes. “Desde el 9 de agosto se pedirá la vuelta al trabajo presencial a todos los magistrados, empleados administrativos y de maestranza que tenían licencia extraordinaria; quedando licenciados los pacientes oncológicos y trasplantados, inmunodeficientes, en estado gestacional o con insuficiencia renal en estadío 5. Ese sería el grupo que permanece fuera de esta nueva nómina”, explicó Rey Vázquez.

Respecto a la posible negativa de algunos empleados judiciales de recibir la vacuna contra el Covid19, detalló que “es algo a evaluar porque la campaña de vacunación no es obligatoria. Se tratará una vez que contemos con el relevamiento seguramente, pero no hay un número muy alto de personas que no hayan accedido a la vacuna teniendo la posibilidad de hacerlo”, cerró su diálogo en radio Sudamericana.