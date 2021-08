Desde la clásica esquina de Pellegrini y La Rioja, los dirigentes del SITRAJ encabezan un reclamo al Superior Tribunal de Justicia, por una mejora salarial; ya que desde que se inició el año solo tuvieron un 10% de incremento. El titular del gremio de los judiciales, Juan Carlos González, afirmó que “el salario no alcanza a cubrir el mes, solo alcanzamos a recibir un 10% de aumento desde que inició el año, y el STJ había previsto un aumento del 30%”.

González del SITRAJ expresó que “los días martes que es el día de acuerdo del STJ, desde el mes de febrero venimos reclamando una actualización salarial, nuestros salarios quedaron sumergidos por la inflación y hoy estamos esperando una respuesta al urgimiento que presentamos al planteo de actualización salarial”. El titular del gremio de trabajadores judiciales, remarcó que “el salario no alcanza a cubrir el mes, solo alcanzamos a recibir un 10% de aumento desde que inició el año, y el Superior Tribunal de Justicia había previsto un aumento del 30% pero no llega, e igual está muy por debajo de la inflación y en otras provincias ha superado el 40%”.