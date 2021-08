La jueza Gabriela Romero Feris declaró en rebeldía al intendente de San Lorenzo, Rufino Acevedo de ECO+Cambiemos, quien no se presentó ante el tribunal como le fue requerido de oficio y hasta hoy no da respuesta sobre el planteo judicial de su rival político del domingo, Adrián Romero.

La jueza Gabriela Romero Feris declaró en rebeldía a la Municipalidad de San Lorenzo, a cargo del intendente Rufino Acevedo (ECO+Cambiemos), en una causa por sospechas de corrupción y que inició el ex concejal peronista, Adrián Demys Romero.

El intendente Acevedo no se presentó ante el tribunal como le fue requerido por oficio y hasta hoy no da respuesta sobre el planteo judicial de Romero, quien es el candidato favorito para ganar la Intendencia el domingo 29 de agosto. Romero fue a la Justicia porque la gestión municipal de San Lorenzo no rinde cuentas y los vecinos reclaman saber en qué se gasta el dinero de la comuna. “El expediente judicial se elevará los próximos días a la Cámara de Apelaciones de Corrientes, dónde creemos que se condenará a Acevedo y sus funcionarios a brindar los informes de ejecución presupuestaria que solicita Romero”, explicó el abogado Juan Manuel Cubilla Podestá.

“El Municipio nunca brindó información sobre la inversión pública, por lo que los concejales y los vecinos tienen derecho a pedir a la Justicia que actúe ante este caso que podría derivar en hechos de corrupción”, agregó Cubilla Podestá. La causa fue iniciada hace cinco años, en 2016, y tuvo un enorme retraso por las deficiencias en el servicio de Justicia de Corrientes.