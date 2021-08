Para las elecciones provinciales del domingo, en Mariano I Loza dispusieron un horario especial para que los contagiados de Covid19 puedan votar. La intendente María Cristina Ovelar, expuso que dirigentes de varios partidos dijeron que es un derecho votar y que no puede ser impedido, pese a que el mundo transita la pandemia de coronavirus.

En Mariano I. Loza dieron a conocer una iniciativa para que las personas que se encuentran bajo aislamiento por estar transcurriendo la enfermedad de Covid19 puedan asistir a votar si lo desean el domingo. Si bien, la recomendación del Ministerio de Salud Pública es que no asistan y justifiquen no haber votado, desde la Junta Electoral indican que no existe impedimento legal para sufragar.

En la localidad de Mariano I. Loza, el Comité de Crisis dispuso que desde las 16:30 a las 18:00 se reserve como horario especial para votar este domingo a personas que están transitando la enfermedad del coronavirus. Explican que si lo desean pueden acercarse a sufragar en ese lapso y se les permitirá votar.

El presidente de la Junta Electoral provincial, Gustavo Sánchez Mariño, recordó desde Sudamericana que no se puede impedir sufragar a ninguna persona que se encuentre en condiciones legales de hacerlo. Para ello, se dispusieron todos los protocolos necesarios, pero antes se lo invita a retirarse, seguir cumpliendo el aislamiento y justificar el no voto.

La intendente Ovelar, expuso que dirigentes de varios partidos dijeron que es un derecho votar y que no puede ser impedido, pese a que el mundo transita la pandemia de Covid19. Desde el Ministerio de Salud sostienen la recomendación que quienes están contagiados de Covid19 tendrán justificada la inasistencia a los centros de votación.

TuMercedes