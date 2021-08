Identifican a dos sospechosos por el disparo contra el diputado Miguel Mateo Arias. “Dos testigos dicen haber visto movimiento desde un auto Volkswagen Gol vinculado a dos sospechosos y a una moto”, resumió la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

Frederic dijo este lunes 30 de agosto que “los posibles involucrados” en el ataque al diputado Miguel Arias serían “personas que viven en Tapebicuá, pero no son originalmente” de esa localidad de Corrientes. “Dos testigos dicen haber visto movimiento de un auto Volkswagen Gol vinculado a dos sospechosos y a una moto”, sostuvo la funcionaria en declaraciones a Radio Nacional.

Agregó que “esos dos testigos fueron escuchados por la fiscal, que está cruzando información antes de tomar declaraciones a los posibles conductores” y reveló que los posibles involucrados son “personas que viven en Tapebicuá, pero no son originariamente de ahí”. Consideró que “es muy probable” que el disparo que recibió el diputado correntino del Partido Justicialista, Miguel Arias, en el cierre de un acto de campaña en Tapebicuá no hubiese estado dirigido a él.

“El blanco pudo haber sido (el candidato a intendente Carlos) Brazeiro que estaba al lado, o la precandidata a viceintendenta que estaba hablando. No sabemos, por eso todos tienen custodia”, sostuvo Frederic agregando que “hasta que no esté identificado el sospechoso será muy difícil” saberlo, pero insistió que “es muy probable que el disparo no haya sido para Arias”.

Destacó el trabajo que están realizando las fuerzas federales y las brigadas de investigación y aseguró que “permanecerán en el lugar hasta que el hecho se esclarezca” porque es una necesidad de los “argentinos y la democracia” que así sea.

Télam