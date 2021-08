Identifican a dos posibles involucrados en el disparo contra el diputado Miguel Arias. “Dos testigos dicen haber visto movimiento de un auto Volkswagen Gol vinculado a dos sospechosos y a una moto”, dijo la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. Estos dos individuos vivirían en Tapebicuá, pero no serían originalmente de esa localidad. El ex senador Ernesto Sanz, afirmó en declaraciones a Radio Rivadavia, que el balazo que recibió Arias se trata de un caso de “venganza pasional” o “ajuste de cuentas“. Vaya a saber de dónde sacó esos datos El Huevo Sanz. La investigación sostiene que es muy probable que el objetivo del tiro no haya sido para el legislador provincial.